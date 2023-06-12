ВАКС змінив запобіжний захід депутату Київради Трубіцину

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід депутату Київради від "Слуги Народу" Владиславу Трубіцину. Його заочно арештували.

Також суд стягнув у бюджет 9,88 мільйона гривень застави. Нагадаємо, що нещодавно ВАКС оголосив Трубіцина в міжнародний розшук.

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ВАКС змінив запобіжний захід Трубіцину

Як стало відомо, 12 червня колегія суддів підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 мільйона гривень застави з депутата Київської міськради. Його обвинувачують в одержанні 1,39 мільйона гривень неправомірної вигоди.

Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою,

– розповіли в САП.

Після затримання Трубіцина буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу.

Окрім цього, у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно Трубіцина.

Що цьому передувало