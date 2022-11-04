У Владивостоці місцеві проти мобілізації: влада готується до масових протестів

Росіяни не задоволені "частковою мобілізацією". Країна-агресорка готується до масових протестів у Владивостоці.

Українська розвідка повідомляє, що у Владивостоку влада готується до масових акцій непокори у зв'язку з протидією місцевого населення заходам мобілізації.

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У Приморському краї готуються до протестів

Ці побоювання пов'язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю. Місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні.

У Приморському краї нарізі перевіряють працездатність систем відеоспостереження установ та організацій, аби працівники правоохоронних органів мали до них доступ. Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

У розвідці також зазначають, що переважна частина місцевого населення не підтримує вторгнення Росії в Україну та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами країни-агресорки в ході бойових дій.

"Часткова мобілізація" триває: росіяни продовжують отримувати повістки

28 вересня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів кремлівському диктатору Владіміру Путіну про завершення так званої "часткової мобілізації". Він запевнив його, що нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Однак це не відповідає дійсності, росіяни продовжують отримувати повістки. Російським чоловікам вже почали приходити повістки з датами 2023 року.

У Чувашії місцеві навіть вийшли на протест проти мобілізації. Тільки мета в них дещо інша, вони виступали не проти війни в Україні, а жалілися на малі виплати. Замість 300 тисяч "мобіки" отримали килимки, спальні мішки і гумові чоботи. На цьому протест закінчився.

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