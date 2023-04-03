Філігранна показова страта: хто буде наступним після Татарського

Ліквідація Владлена Татарського – філігранна операція, яка схожа на показову страту. Таким чином російські спецслужби передали "привіт" іншій людині.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Татарський – не така знакова фігура в Росії.

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"Якщо його треба було ліквідувати, це б зробили без "збочень": статуетка, де до грамів виміряли вибухову речовину. Також треба було ще так зробити, аби в заповненому кафе нікого не вбили, крім Татарського. Це було показово. Мовляв, ми дістанемо будь-кого, будь-де і знищимо", – відзначив спікер.

Борис Тизенгаузен про ліквідацію Владлена Татарського: дивитись відео

Кому передали "привіт"

Такі показові страти робляться винятково для того, аби налякати чи передати "привіт" іншій людині, впевнений політтехнолог. І найімовірніша кандидатура у цій історії – Євгєній Пригожин.

Татарський був близький до Пригожина, його кафе було використано для ліквідації. Власне, це погані новини для Пригожина. Бо якщо так передають "привіт", то наступним буде він,

– пояснив свою думку спікер.

Чи почує його Пригожин

"Операція" пройшла настільки філігранно, що навіть врахували психотип Татарського, підкреслив Тизенгаузен. Тому Пригожин просто не зможе не відреагувати.

"Кому ще могли натякнути, ймовірно, хто зараз задумує плисти не в фарватері Кремля. Бо такі "акції" проводять лише спецслужби", – сказав він.

Чому це не "український слід"

Російські пропагандисти одразу почали приписувати "український слід" цій історії. Утім, політтехнолог розніс цю "теорію".

"Цілковита дурня. Татарський в українському інформаційному полі з’являвся один раз, коли показали його обличчя в Кремлі і фразу: ми всіх вб'ємо, покараємо, все як ми любимо. Тому швидше за все, ця показова акція була орієнтована на Пригожина, щоб зробити його більш зговірливим", – ще раз наголосив експерт.

До слова, сам Пригожин заявив, що не вірить у "київській слід" у цій історії та порівняв події з загибеллю Дар'ї Дугіної.

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