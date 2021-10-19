Влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність, – прем'єр Польщі
Джерело:Business Insider Polska
Матеуш Моравецький заявив, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність. Мовиться про енергетичну кризу в Європі.
Матеуш Моравецький розповів, що мовиться й про загрозу банкрутства. Про це політик заявив 19 жовтня на виступі в Європарламенті.
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Прем'єр Польщі звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі
Матеуш Моравецький розповів, що політика щодо Росії та "Північного потоку -2" сприяла зростанню цін на газ у Європі.
Швидко наростаючі ціни, які, зокрема, є результатом навмисних дій російських компаній, змушують європейські компанії ухвалювати рішення про передачу витрат на енергію одержувачам,
– заявив Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі пояснив, що ріст цін на енергію в Європі в першу чергу обумовлений політикою "Газпрому" та його підтримкою нового газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що ця газова криза може призвести до поглиблення бідності в Євросоюзі.
Коротко про ситуацію з газом в Європі
- Станом на 14 жовтня, ціна на газ в Європі знову почала зростати. Зранку вартість перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів.
- 15 жовтня стало відомо, що темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня. Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.
- 19 жовтня Румунія звинуватила Росію в енергетичній кризі в Молдові та закликала ЄС допомогти Молдові впоратися з газовою кризою.
- Окрім того, 19 жовтня Матеуш Моравецький заявив, що відповідальність за підвищення ціни на газ в Європі лежить на Німеччині. Оскільки там ухвалили рішення підтримати закінчення будівництва "Північного потоку-2".