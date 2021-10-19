Влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність, – прем'єр Польщі

Матеуш Моравецький заявив, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність. Мовиться про енергетичну кризу в Європі.

Матеуш Моравецький розповів, що мовиться й про загрозу банкрутства. Про це політик заявив 19 жовтня на виступі в Європарламенті.

Читайте також Відсутність фінансування ЄС може перетворити Польщу на найбіднішу країну союзу, – Rzeczpospolita

Прем'єр Польщі звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі

Матеуш Моравецький розповів, що політика щодо Росії та "Північного потоку -2" сприяла зростанню цін на газ у Європі.

Швидко наростаючі ціни, які, зокрема, є результатом навмисних дій російських компаній, змушують європейські компанії ухвалювати рішення про передачу витрат на енергію одержувачам,

– заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі пояснив, що ріст цін на енергію в Європі в першу чергу обумовлений політикою "Газпрому" та його підтримкою нового газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що ця газова криза може призвести до поглиблення бідності в Євросоюзі.

Коротко про ситуацію з газом в Європі