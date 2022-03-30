"Влаштували пекло у лісах": Чорні Запорожці відкинули окупантів від Києва на десятки кілометрів

Окупанти хотіли одразу загарбати Київ, але отримали нищівну поразку. Рашисти тікають до кордонів з Білоруссю.

Про це повідомили 30 березня 72 окрема механізована бригада Чорних Запорожців. Вони розповіли, що відкинули загарбників від столиці на десятки кілометрів.

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"Ми влаштували їм пекло у лісах: знищили їхню техніку, солдатів, тіла яких вони й не збираються забирати. Ми міцно вкопались у нашу землю й стоїмо за неї до Перемоги! Слава Україні", – написали військові.

Що потрібно для перемоги

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні для звільнення своїх територій потрібна інтенсивна зброя. Він зазначив, що ліпше вже зупиняти окупантів.

Я думаю, що у світі є одна, а може й дві армії, які здатні зупинити російську армію після місяця боїв. Якби я був членом НАТО, мені було б дуже цікаво мати країну, яка на практиці покаже, на що вона здатна,

– сказав Єрмак.

Важливо – окупанти перегруповуються: дивіться відео