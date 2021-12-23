Влаштували перформанс, – політолог про реакцію Порошенка на підозру

Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді, проте він наголосив, що на допит ДБР не прийде. Реакція з боку п'ятого президента України може суперечити статусу проєвропейського політика.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів політолог та кандидат філософських наук Валентин Гладких. Він зауважив, що у Петра Порошенка дійсно могли бути справи, через які у нього не було можливості піти на допит. Проте реакція могла бути іншою.

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Валентин Гладких сказав, що в оточенні Порошенка дуже часто закидають чинній владі, що вони влаштовують перформанси з будь-якої нагоди. Проте уваги на себе не звертають.

Мені здається, що якраз реакція Петра Порошенка і його прибічників на кримінальне переслідування якраз і є спробою перетворити її на перформанс. Валентин Гладких Політолог та кандидат філософських наук

Використання медійних інструментів

Замість того, щоб представляти свої інтереси у правовому полі, користуючись правовими інструментами, вони використовують медійні інструменти, ті, що більше спрямовані на формування емоційного ставлення до проблеми, сказав політичний експерт.

"Тобто по суті ніхто не може відповісти на питання, чому Петро Порошенко втік і відмовився брати документи від слідчих ДБР", – зазначив Валентин Гладких.

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Політолог вважає, що політик, який претендує на статус проєвропейського, повинен демонструвати це у своїх моделях поведінки, а не словах.

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