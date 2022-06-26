Власник сонячної станції на Запоріжжі спростував крадіжку обладнання: що ж трапилось

Раніше повідомлялося, що окупанти вивезли одну з найбільших сонячних електростанцій в Україні. Але співвласник СЕС Грін Енерджі Токмак заперечує цю інформацію. При тому повідомляє, що станцію частково зруйновано.

23 червня запорізькі ЗМІ повідомили, що російські загарбники розібрали та вивезли СЕС Грін Енерджі Токмак, яка за потужністю входить у 5 найбільших СЕС України.

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Власник назвав інформацію про крадіжку фейком

Співвласник СЕС Грін Енерджі Токмак Олександр Рєпкін заперечив, що окупанти вивезли обладнання. При цьому він сказав, що станцію частково зруйновано.

Журналісти звернулися у пресслужбу Олександра Рєпкіна, але там сказали, що не коментують ситуацію навколо станції.

Згодом коментар Рєпкіна з'явився в українському Forbеs:

Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі,

– сказав він.

Що трапилось

27 лютого росіяни зайшли в Токмак і сонячна електростанція, яка розташована біля міста і колишнього військового аеродрому, опинилися лінії вогню. Станцію частково зруйнували через обстріли з Градів та іншої зброї. Згодом на станцію заїхав танк і подавив модулі.

За словами власника СЕС, окрім цього росіяни розграбували офіс. Під час комендантської години, тобто вночі, окупанти цинічно зайшли на територію станції та вкрали декілька інверторів і зрізали кабель.

Станція досі працює на благо міста

Встановлена потужність СЕС Грін Енерджі Токмак становить 64,15 МВт. Через руйнування вона втратила близько 20% потужності й наразі працює на потужності близько 40 МВт. Попередньо збитки від руйнувань становлять близько 8 мільйонів євро. Але станція, за словами Рєпкіна, досі працює, а електроенергія зі станції йде в українську енергомережу.

Наша станція — одна з ключових трансформаторних підстанцій у цьому районі. Зараз електроенергія зі станції йде в українську енергомережу, забезпечуючи місто Токмак. Також електроенергія зі станції постачається в Приморський та Приазовський райони Запорізької області,

– сказав він.

На станції працюють 48 співробітників, але роботу ускладнено. Біля станції, в районі аеродрому, росіяни зробили заборонену зону і стріляють без попередження в усіх, хто наближається. У цю зону потрапляє частина станції і працівники туди не можуть зайти.

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За словами журналіста Дениса Казанського, власники однієї з найбільших станцій в Україні у Токмаці – місцеві депутати від проросійської та вже забороненої партії "Опоблок" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.