Власник "Текстиль-Контакту" звинувачує Голосіївську прокуратуру в замовній справі

Олександр Соколовський, голова Всеукраїнського обʼєднання роботодавців легкої промисловості та власник підприємств з виробництва військової форми, заявляє про відкриття проти нього замовної справи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на пост у фейсбуці підприємця. Замовником справи, на думку Соколовського, є ексдепутат Київради Сергій Котвицький, виконавцями – прокурор Шаповалов та поліцейський Никоненко.

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"Це класичний приклад того, як "рєшали-комерсанти" рейдерять підприємства за підтримки прокурорських "оборотнів" у погонах", – пише Олександр Соколовський.

Він пояснює, що справа стосується зупиненого проєкту – кількох тисяч квадратних метрів занедбаних будівель колишнього піонертабору на околиці Києва на площі 10 гектарів. Для проєкту наразі підшукується співінвестор, а місту йде плата за землекористування.

Однак, за словами власника "Текстиль-Контакту", певний час тому на нього вийшов ексдепутат Київради Сергій Котвицький із пропозицією забрати це підприємство, побудувати там котеджне містечко, а потім розрахуватися квадратними метрами.

Потім, пише Соколовський, відбулося порушення кримінальної справи Голосіївською прокуратурою і пропозиція Котвицького "щось вирішувати", на яку Соколовський не відреагував, і рік тому до нього і ще на 6 локацій уже прийшли з обшуком.

Пізніше ріелтори виставили об'єкт на продаж, а розміщення оголошення, за його словами, замовив Котвицький, після чого прокурор Олександр Шаповалов "випадково" натрапив на це оголошення та використав його як підставу "для розслідування криміналу", а згаданий ексдепутат знову запропонував "врегулювати питання" з прокуратурою, але отримав відмову.

І ось минулого тижня директору підприємства і моєму партнеру в один день вручають підозри. І відразу вони отримують виклики до суду для визначення запобіжного заходу,

– повідомляє Соколовський.

Він заявляє, що прокурор Шаповалов запропонував суду для кожного з них заставу в сумі 23 мільйонів гривень.

"Настав час гнати цих мародерів у мантіях і погонах. Вони роблять країну непридатною для бізнесу і для життя", – вважає Соколовський.

Власник "Текстиль-контакту" нагадує, що декілька його підприємств визнані стратегічними для оборони і економіки, на 12 фабриках працює понад 1500 осіб і що тільки за 2023 рік його підприємства сплатили 442 мільйона гривень податків.