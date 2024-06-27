Вже в Дії: власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Відтепер власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Зробити це можна буде просто через Дію.

Заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресорка має заплатити за всі руйнування.

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Нові можливості в Дії

У Дії з'явився сервіс, за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через російську агресію.

Варто зазначити, що скористатися сервісом зможуть всі українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, зокрема ті, у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Наразі у Мінцифри запустили бета-тестування послуги, долучитися до якого можна за посиланням.

В пресслужбі зазначили, що до тестування сервісу можна долучитися:

повнолітнім громадянам України;

тим, хто має податковий номер.

2 квітня 2024 року в Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія.