Влетіло в авто поліції: у Луцьку трапилась ДТП за участю таксі

Ввечері 10 січня у Луцьку трапилася ДТП за участю таксі, яке в'їхало в службове авто патрульної поліції. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Правоохоронці помітили авто, що порушило ПДР, рухаючись з села Струмівка в напрямку Луцька. Увімкнувши проблискові маячки, правоохоронці розверталися на вулиці Рівненській, коли трапилась аварія.

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Авто поліції отримало механічні пошкодження

ДТП трапилася приблизно о 18:30 10 січня. Легковик Renault Logan, що мав брендування служби таксі, врізався у службовий автомобіль патрульної поліції Toyota Prius.

Особи, які перебували в обох автомобілях, не травмувались. Водночас поліцейський автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

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Очевидці помітили у службового автомобіля Toyota Prius побитий правий передній бік, у таксі – ліве переднє крило.

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Прокоментували аварію за участю машини поліції

Як повідомили "12 каналу" у пресслужбі патрульних, аварія сталася близько 18:30 10 січня. Рухаючись з села Струмівка в напрямку Луцька, правоохоронці помітили автомобіль, який порушив ПДР.

Увімкнувши проблискові маячки, правоохоронці розверталися на вулиці Рівненській. В цей момент у службовий автомобіль врізався "Рено Логан" (за словами очевидців, автомобіль мав на собі брендування служби таксі).

В автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На винуватця склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП. У поліції за цим фактом буде здійснене службове розслідування.