Кінець чергам і "папірцям": як у Міноборони планують змінити ВЛК для цивільних і військових

У 2025 році в Україні може кардинально змінитися система проходження військово-лікарських комісій. Міноборони планує дозволити військовозобов’язаним проходити медогляди у будь-якому зручному медзакладі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Чорногоренко в інтерв'ю DOU.

Дивіться також Без візиту до ТЦК: в Україні змінять правила сплати штрафів за порушення військового обліку

Як в Міноборони хочуть змінити ВЛК

У Міноборони визнають, що навіть з електронним направленням на ВЛК українцям досі доводиться стояти в чергах і записуватися на прийом вручну.

Система ВЛК довгий час створювала передумови для корупції. Коли комісія мала монопольне право оцінювати стан людини і ухвалювати рішення про її придатність чи непридатність. Це відкривало багато можливостей для зловживань. Я переконана, що ця модель є вразливою до несправедливих рішень,

– зазначає Черногоренко.

Раніше в одному місці працювали як лікарі, так і військові. Медики визначали фізіологічні, антропометричні, медичні дані, а військові – чи ця людина придатна, наприклад, служити водолазом або іншим фахівцем.

Нова модель передбачає розділення цих функцій: лікар буде робити свою частину, військові свою, а людині потрібно буде просто піти в найближчу лікарню.

"Це настільки очевидно, що мені складно пояснювати це щоразу, коли я просуваю реформу і мене переконують, що це не спрацює. Коли робиш речі, які до тебе ніхто не робив, ти приречений відчувати настороження або скепсис, гнів. Іноді ми робимо помилки, але систему характеризують не вони, а те, як система реагує", – пояснює заступниця.

Далі, якщо розділити медичну і адміністративну частини, до іншої ВЛК потрапляє фінальний дата-сет від медиків. І комісія деперсоналізовано оцінює дані. І вже тоді ухвалює рішення про придатність чи непридатність особи.

В будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється. Лікар не просто зазначає, що в людини вроджена вада серця, а формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. Чорногоренко зазначає, що підробити цей висновок майже неможливо.

Втім, поки що це лише ініціатива – нова модель ще не запроваджена.