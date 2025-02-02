ВЛК для обмежено придатних по-новому: у Міноборони пояснили усі зміни

В Україні на завершальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження ВЛК обмежено придатними. Тепер вони мають пройти повторний медогляд до 5 червня

На сьогодні лише 27 – 28 відсотків серед обмежено придатних пройшли повторну ВЛК. Тому було вирішено дати людям ще час для проходження медкомісії, а також розвантажити роботу ТЦК. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Міноброни Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація та відстрочка 2025: хто може уникнути служби з 1 лютого

Що зміниться

Лазуткін підкреслив, що виконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

Посадовець зазначив, що відтепер у "Резерв+" військовозобов'язаний може самостійно згенерувати направлення на ВЛК. Також він, як і раніше, має можливість з'явитися у ТЦК та СП та отримати направлення на ВЛК.

Водночас чиновник зауважив, що у новому законопроєкті не передбачено, що ТЦК мають видавати повістки із направленням на ВЛК. Люди мають приходити по них самі.

Крім того, Лазуткін наголосив, що норма закону діє для всіх. Заброньовані також мають пройти повторну ВЛК, якщо мали статус обмежено придатних.

Зазначимо, що у новому законопроєкті №12457 уточнено, що до 5 червня обмежено придатні не мають обов'язку пройти повторний огляд в окремих випадках: