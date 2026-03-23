Як часто потрібно проходити ВЛК під час мобілізації: пояснення адвоката

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати направлення на військово-лікарську комісію. Адвокат пояснив, як часто потрібно проходити ВЛК і скільки діє її висновок.

Висновок про придатність до служби діє рік, тому його потрібно регулярно оновлювати. Про це "РБК-Україна" розповідає адвокат Ярослав Хлівний.

Дивіться також Спрощений режим не діє: як швидко надають бронювання від мобілізації

Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним?

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки, зокрема для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Частота проходження медогляду залежить від наявності актуальних даних про стан здоров'я у відповідних реєстрах.

За словами адвоката Ярослава Хлівного, направлення на ВЛК зазвичай видається у випадках, коли відсутній чинний висновок про придатність до військової служби або якщо є інші підстави, передбачені законодавством. Таке направлення можуть вручити разом із повісткою. Водночас, якщо військовозобов'язаний уже проходив комісію, важливо враховувати строк дії висновку.

Під час мобілізації та воєнного стану довідка ВЛК про придатність до служби залишається чинною протягом одного року. Після завершення цього терміну медичний огляд необхідно проходити повторно. Тобто, у більшості випадків ВЛК під час мобілізації потрібно проходити щорічно.

Що варто знати про мобілізацію у квітні?