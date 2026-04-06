Яких лікарів треба пройти для ВЛК і як підготуватися: пояснення Міноборони
- В Україні оновлюють правила проходження ВЛК, зменшуючи черги та корупційні ризики через цифровізацію та спрощення правил.
- Для проходження ВЛК необхідно відвідати терапевта, хірурга, невролога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога та дерматолога, а при потребі можуть бути призначені додаткові обстеження.
В Україні оновлюють правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), роблячи процес більш прозорим і цифровим. Головний етап – медогляд у низки спеціалістів, перелік яких залишається чітко визначеним.
Крім певного переліку лікарів потрібно мати результати аналізів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Яких лікарів потрібно пройти для ВЛК?
Процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні поступово змінюється – триває цифровізація та спрощення правил медичних оглядів. Це має зменшити черги, бюрократію та корупційні ризики, а також зробити рішення щодо придатності до служби більш об'єктивними.
Перед проходженням ВЛК рекомендується підготуватися:
- взяти із собою медичні документи,
- результати аналізів крові та сечі,
- обстеження на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C),
- взяти електрокардіограму.
Якщо аналізи не здані заздалегідь, бажано утриматися від їжі протягом 4 – 8 годин перед обстеженням.
Основний етап ВЛК – це огляд у лікарів. До стандартного переліку входять:
- терапевт,
- хірург,
- невролог,
- психіатр,
- офтальмолог,
- отоларинголог,
- стоматолог,
- дерматолог.
За потреби можуть призначити додаткові консультації або обстеження. Якщо лікарі виявляють патології, які неможливо оцінити одразу, людину направляють на дообстеження – зокрема МРТ, КТ або стаціонарне лікування.
Тривалість проходження ВЛК залежить від складності випадку та необхідності додаткових аналізів.
Про які особливості ВЛК потрібно знати військовозобов'язаним?
Направлення на ВЛК в Україні можуть видавати відразу кілька структур, зокрема керівники ТЦК та СП, Центри рекрутингу ЗСУ та командири військових частин. Крім того, є можливість отримання електронного направлення через застосунок Резерв+, що спрощує процедуру отримання документа.
Військово-лікарську комісію не обов'язково проходити тим, хто має бронь або відстрочку від мобілізації, за винятком певних випадків. Це стосується тих, хто підписує контракт на службу, має попереднє рішення ВЛК з формулюванням "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний" та не проходив повторний огляд, або самостійно бажає пройти комісію.
Для військовозобов’язаних медичні огляди проводять ВЛК, які функціонують при районних, міських та обласних ТЦК і базуються в комунальних закладах охорони здоров'я. Фактично йдеться про стандартне медобстеження, результати якого використовують для визначення придатності людини до військової служби.