У Міноборони анонсували електронні направлення на ВЛК у Резерв+: коли можна буде отримати

Вже невдовзі направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через застосунок Резерв+. Це станеться до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Як реформуватимуть ВЛК в Україні

Катерина Черногоренко розповіла, що на першому етапі реформи електронні направлення на ВЛК можна буде отримати просто в телефоні, без необхідності відвідувати ТЦК. Реалізація функції відбудеться до кінця лютого.

Надалі Міноборони поступово масштабуватиме цю реформу. Планується, що військовозобов’язані зможуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони. Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики,

– пояснила Черногоренко.

Зауважимо, 30 листопада Міноборони презентувало план реформування ВЛК, принципи роботи яких "не змінювали десятиліттями". Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Згідно з алгоритмом, анонімні дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають.