Влучання на 17 локаціях: Росія запустила по Україні 155 ударних БпЛА

Російська армія вночі 8 червня атакувала Україну 155 безпілотниками різних типів. По цілях працювала ППО, однак є і влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До теми Атака дронами на Україну триває: де є загроза БпЛА

Скільки цілей збила ППО вночі 8 червня?

У ніч на 8 червня (з 18:00 7 червня) противник атакував Україну БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– зазначили Повітряні сили.



Робота ППО вночі 8 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – резюмували військові.

Нагадаємо, вночі 8 червня російська армія вдарила по хабу Укрпошти у Харкові. Сам об'єкт був частково зруйнований, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Вранці росіяни влучили по житловому сектору Конотопа у Сумській області. Відомо, що одна людина перебуває під завалами, а ще 3 – у реанімації, половина міста також лишилося без електроенергії.

Також уранці Одеса опинилася під атакою ворожих дронів. Постраждало щонайменше 3 людини, які перебували на зупинці громадського транспорту.