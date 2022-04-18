Влучання були у складські приміщення, але там не було військових, – Козицький про обстріл Львова

В понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетні удари по Львову. Було випущено чотири ракети.

Ракетний удар по Львову було завдано з Каспійського регіону з літаків. Ракети вдарили по місту близько 8:30.

До теми У Львові через обстріли загинули вже 7 осіб, кількість жертв неостаточна, – Козицький

"Три влучання у складські приміщення, які не використовувалися військовими. А також одне влучання по станції техобслуговування автомобілів", – розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок влучань сталися пожежі. Обидва об‘єкти зруйновані повністю.

Він підтвердив загибель семи осіб внаслідок ракетного удару. Ще 11 осіб травмовано, серед них і дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Однак кількість постраждалих може бути більшою, адже поки рятувальники розбирають завали.

Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та автомобілі.