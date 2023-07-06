Там зберігалися артилерія та ракети, – у Міноборони розкрили деталі удару по складу в Макіївці

Українські артилеристи знищили у Макіївці склад артснарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД" ворога. Удари по тилах окупантів нагадують кампанію Херсонського контрнаступу.

Влучання підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Своєю чергою в ISW повідомили, що Сили оборони розпочали координаційну серію ударів, щоб послабити російську логістику та зрушити наземні лінії зв'язку вздовж всього периметру бойових дій.

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Деталі результатів "бавовни" у Макіївці

Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар,

– зазначила Ганна Маляр.

За її словами, знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД".

Маляр зауважила, що лише за минулу добу було знищено 6 складів боєприпасів ворога на одному лише таврійському напрямку.

Що відомо про "бавовну" в Макіївці Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, над містом спостерігають клуби диму. Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2. Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, над містом спостерігають клуби диму. Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

Нагадує кампанію Херсонського контрнаступу: ISW про удари ЗСУ по тилах окупантів

В Інституті вивчення війни теж звернули увагу, що упродовж 4 – 5 липня ЗСУ завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Р'осії вздовж усієї лінії фронту, зокрема:

по складу боєприпасів у Макіївці,

позиціях росіян біля Дебальцевого

та по залізничній станції в Ясинуватій.

Широкомасштабна серія ударів, націлена на матеріально-технічне забезпечення, була б доречним елементом такої стратегії та частково нагадує кампанію блокування, яку українські сили провели в рамках Херсонської контрнаступу,

— зазначають в Інституті.

У ISW зазначають, що ЗСУ зосереджуються на досягнені асиметричного рівня виснаження ворога, який дозволив би Україні зберегти живу силу ціною більш повільних темпів територіальних завоювань, однак водночас виснажив би російські війська та техніку.

"Подібна кампанія ЗСУ матиме накопичувальний кумулятивний ефект, тож її результати не будуть очевидними відразу", – попереджають в ISW.

! ISW також повідомляє, що наразі українські військові ведуть наступальні дії на 5 ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках. Зазначається, що українські сили просунулися на Бахмутському напрямку: на Південний Захід від Берхівки, на Захід від Ягідного і на Південний Захід від Бахмута.