Влучання NLAW в російський танк: епічне відео

Момент точної роботи українських військових по бронетехніці окупантів зняли на відео. Протитанкові ракетні комплекси NLAW показали себе в усій красі.

Українські військові тримають оборону міст, які зазнають підлих атак з боку окупантів. Помічниками наших оборонців стають легкі протитанкові оборонні озброєння.

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NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon) – шведсько-британські переносні протитанкові керовані ракети з ефективною дальністю стрільби до 600 (у новій версії до 800) метрів. За даними порталу "Мілітарний", цей комплекс перебуває на озброєнні близько 10 країн світу. Україна отримала понад 1000 штук таких від Великої Британії.

"Гори, Росіє", – вигукує автор відео після точної роботи NLAW-у по російському танку.

Відео знищення танка окупантів (18+):

Нещодавно комплекси NLAW також отримала тероборона Києва: тепер кожен батальйон має свої переносні протитанкові керовані ракети малої дальності.

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