Влучили в штаб: українські бійці знищили російського полковника Смірнова

Рашисти продовжують зазнавати великих втрат не лише "гарматного м'яса", а й командування. Нашим героям вдалося знищити ще одного російського полковника.

Ряди рашистів та їхнього командування продовжують рідшати. Окупанти не встигають знайти заміну не лише рядовим солдатам, а й офіцерам.

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Ліквідація російського полковника

З російської Костроми прилетіла гарна звістка: в Україні ліквідовано полковника Олексія Смірнова, начальника зв'язку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ. Чи то наші герої влучили просто у штаб, чи офіцер поліз показувати рашистам "як кабель прокладати" – наразі невідомо.

Разом з полковником було знищено рядового Аліджона Сайфонова. Росія вважає їх героями та посмертно нагородила орденами "Мужності". Рашистам треба приготуватися штампувати такі ордени великими об'ємами – кількість ліквідованих окупантів буде зростати.

Втрати ворога: останні новини

Станом на 22 травня втрати особового складу в російських окупантів вже перевалили за позначку у 29 тисяч. Вже найближчим часом рашисти зможуть відсвяткувати своєрідний "ювілей", який може стати їх єдиним здобутком у війні проти України.

Окрім того, росіяни втратили тисячі одиниць бойової техніки, з них майже 1300 танків, майже 600 артилерійських систем, більш як 3000 одиниць броньованих машин.

Білоруські солдати не хочуть воювати проти України, в них відсутня мотивація ризикувати життям у боях за російських окупантів. Втім, дехто таки спокушається грошима та підписує контракт з російськими приватними військовими компаніями. Втім, після новин про загиблих та "зниклих безвісти" кількість таких "відчайдухів" наблизилася майже до нуля.

Росіянам ніяк не вдається вийти на адміністративні межі Луганською та Донецької областей та здобути повний контроль над цими областями. В атаках рашисти зазнають великих втрат, поповнювати які не мають звідки, мобілізація в Росії провалюється. Через це ворог проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях, кидаючи в бій проти України навіть людей з інвалідністю.

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