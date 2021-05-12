ВМС України цього року отримають потужний турецький безпілотник Bayraktar

Військово-морські Сили України у 2021 році отримають перший турецький безпілотник Bayraktar. Його застосовуватимуть у Чорному й Азовському морях.

Про це 12 травня повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа під час свого виступу на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Військово-морські Сили, як і інші види військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти,

– сказав контрадмірал.

Він наголосив, що в інтересах ВМС планують надалі закуповувати безпілотні протимінні системи, які "дуже оптимальні й за ціною, й по ефективності застосування".

Олексій Неїжпапа зазначив, що у подальшому також приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських Сил ЗСУ.

Плани ВМС на 2021 рік

Bayraktar TB2 – це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

Україна планує посилити ударні спроможності Військово-морських Сил у 2021 році. Розвиватимуться 3 основні напрямки, мовиться про:

закупівлю та будівництво ракетних катерів та корветів;

закупівлю протимінних кораблів, комплексів та систем;

набуття патрульних спроможностей.

Олексій Неїжпапа додав, що у 2020 році на озброєння ВМС надійшов зразок ракетного комплексу берегового базування "Нептун", який спроможний знищувати надводні цілі противника на відстані понад 200 кілометрів.

За його словами, особовий склад здійснив підготовку на навчальному бойовому зразку техніки. У складі Військово-морських Сил буде перший дивізіон берегового ракетного комплексу "Нептун".

До 2025 року, ми плануємо мати 3 таких дивізіони, які будуть спроможні знищувати надводні цілі як в Азовській, так і Чорноморській операційній зоні,

– запевнив контрадмірал.

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