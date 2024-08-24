ВМС "привітали" окупантів на Кінбурнській косі: епічне відео

Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Тож Військово-морські сили вирішили привітати ворог з цим визначним днем на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Відео свого "привітання" наші військові показали у мережі. На оприлюднених кадрах видно потужний вибух та чорний дим, який здіймається до неба після удару.

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ВМС вдарили по росіянах на Кінбурнській косі

У суботу, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Військові, низка світових лідерів та закордонних знаменитостей привітали нашу державу з цим святом. Водночас Військово-морські сили також привітали, але ворога, завдавши по ньому ефектного удару.

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі,

– написали там та показали відео.

ВМС "привітали" окупантів у Миколаївській області: дивіться відео

До слова, сьогодні Україна також вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця". За словами президента, це новітня зброя. І вона вперше уразила ворожу ціль. Наразі характеристики "Паляниці" залишаються невідомими, однак це новий клас зброї – rocket drones.