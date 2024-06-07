ВМС ЗСУ провели навчання у Чорному морі

Військово-морські сили Збройних сил України провели навчання в Чорному морі. Відпрацьовували десантування, маневрування та висадку на необладнане узбережжя.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомила пресслужба ВМС ЗСУ. При цьому уточнили, що навчання відбулись на тижні, без зазначення конкретної дати.

Дивіться також Росіяни кажуть, що "знищили" українські кораблі: у ВМС відреагували на брехню ворога

Дії десантування, маневрування та висадка особового складу на необладнане узбережжя – основні елементи навчань, які днями проходили у визначеній ділянці Чорного моря,

– ідеться у повідомленні.

Відпрацьовано висадку на необладнане узбережжя

Зазначено, що група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.

Катери та їхні екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. У фіналі – морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання.

Ситуація у Чорному морі: актуально

У Чорному морі, за даними ВМС, наразі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі – ще 10 – вони є носіями крилатих ракет "Калібр" та мають загальний залп до 24 ракет.

До слова, раніше стало відомо, що передані Естонією патрульні катери включили до складу ВМС і назвали "Ірпінь" та "Рені" – на честь Міста-Героя Ірпінь і міста Рені, порт якого є найближчим до Естонії.