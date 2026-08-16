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16 серпня, 11:03
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Оновлено - 11:24, 16 серпня

ВМС уразили "Бастіон" у Криму: він запускав по Україні "Онікси" та "Циркони"

Діана Подзігун

У ніч на 16 серпня українські військові завдали успішного удару по місцях дислокації берегового ракетного комплексу Бастіон на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки російська армія зазнала значних втрат в озброєнні та живій силі.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

Що відомо про ураження російських об'єктів? 

Наразі фахівці продовжують уточнювати остаточні масштаби збитків, завданих російським окупантам під час нічної операції.

Знищений комплекс є дефіцитним та вкрай дороговартісним видом озброєння для російської армії. Саме з цих установок загарбники регулярно здійснюють обстріли південних областей та інших регіонів держави.

Для атак ворог використовує надзвукові ракети "Онікс", а також застосовує гіперзвукові ракети "Циркон". Втрата таких пускових установок суттєво обмежує можливості росіян завдавати ракетних ударів з території півострова.

Українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал ворога в Чорноморському регіоні,
– підкреслили у відомстві.

ВМС показали результати своєї роботи: дивіться відео

 

 

 

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Військово-морські Сили
Втрати ворога Окупація Криму
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