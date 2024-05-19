ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик "Ковровець"

ЗСУ продовжують нищити флот окупантів. Так, стало відомо, що цієї ночі було знищено російський морський тральщик "Ковровець".

Цю інформацію оприлюднив Генштаб ЗСУ та ВМС. Що відомо про успішну роботу Сил оборони, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Знищений тральщик окупантів

Військово-Морські сили України у неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".

Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец". Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про морський тральщик Чорноморського флоту "Ковровец": коротко

"Ковровець" – морський тральщик проєкту 266М. Головне його завдання – проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання коридорів у мінних полях тощо.

Цей корабель увійшов до складу радянського флоту у 1974 році, а до 1982 року називався "Курский комсомолец". З 1992 року був переймований на "Наводчик", а вже у 1999-го отримав поточну назву.

Він увійшов до складу радянського флоту у 1974 році. Вирішував завдання протимінного забезпечення радянських кораблів у Перській затоці, коли тривала ірано-іракська війна.

У 2016 році тральщик залучався під час інтервенції росії в Сирію.

В 2017 році судно включили до складу Середземноморського флоту Росії.