Внаслідок 9 ракетних ударів по Одещині загинув охоронець складу логістичного центру

Минула доба, 20 червня, була неспокійною на Одещині. Ворог масового обстрілював місто та область, випустивши загалом 14 ракет.

Деталі ракетного обстрілу оприлюднили у пресслужбі ОК "Південь". На жаль, не минулося без жертв.

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Загалом по Одещині завдали 9 ударів протикорабельними ракетами "Онікс". У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки, у Білгород-Дністровському районі ракети влучили біля цвинтаря й об'єкту промислової інфраструктури.

Ще 4 ракети Х-31А з винищувача та 1 ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті Очакова.

Одна людина загинула

Одна з ворожих ракет влучила у логістичний продовольчий склад в Одесі. На місці спалахнула пожеж на площі понад 300 квадратних метрів. Її ліквідували. На жаль, загинув охоронець складу.

Відомо, що перший вибух пролунав о 13:55, в області відразу оголосили повітряну тривогу. Наступні вибухи пролунали о 14:14.

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Українські сили ППО збили інші ракети

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що ворог випустив по області ще 2 ракети "Онікс", які вдалось збити силам ППО. Їх російські загарбники випустили з ракетного комплексу, який наразі розташований на території тимчасово окупованого Криму.

Водночас перші вибухи 20 червня в Одесі пролунали із самого ранку. Сталося це під час оголошення повітряної тривоги. Невдовзі, о 07:34, в області подали сигнал про відбій.

Ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож у жодному разі не ігноруйте сирени та негайно вирушайте до сховища, коли вони пролунають. Перебувати в укритті слід доти, поки не буде повідомлення про відбій. Такий простий механізм може зберегти вам життя.

Додамо, що Росія упродовж майже 4 місяців щоденно атакує Україну. Як зауважили журналісти, військові країни-агресорки випустили по нашій території 210 видів заборонених міжнародними договорами боєприпасів. Росія переважно покладається на дальні атаки. Для них і використовують некероване озброєння, наприклад, гаубиці або артилерійські ракети.

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