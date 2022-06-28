Внаслідок агресії Кремля в Україні вже загинула 341 дитина, ще понад 600 поранено

Росія вбила вже 341 дитину в Україні. Ще понад 600 неповнолітніх поранені внаслідок ворожих атак.

Загалом внаслідок російської агресії постраждали щонайменше 963 дитини. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Кількість загиблих дітей зросла

Станом на ранок 28 червня більш ніж 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 341 дитина загинула та понад 622 поранено,

– мовиться в повідомленні.

За добу 27 червня стало відомо про 2 загиблих та 6 поранених. В ніч на 28 червня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Через ворожу атаку 6-річна дівчинка зазнала таких травм, що були несумісні з життям.

27 червня російські загарбники завдали авіаційного удару по Лисичанську на Луганщині. Як наслідок, загинув хлопчик 14 років.

Того ж дня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район Харкова. Поранення зазнали п'ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

Стало відомо також про поранення 9-річного хлопчика в селі Малинівка Покровського району Донецької області. Сталося це 26 червня внаслідок ворожої атаки.

Окупанти продовжують нищити заклади освіти в Україні. За весь період війни через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено 2061 заклад освіти. Серед них 213 – зруйновані повністю.

Де в Україні дітей постраждало найбільше: дані за областями

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 336;

Харківській – 183;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 57;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 48;

Запорізькій – 31;

Сумській – 17.

На жаль, цифри не є остаточними. Кількість жертв та постраждалих серед неповнолітніх може бути значно більшою. Річ у тім, що в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, визначити реальні цифри вкрай важко.

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