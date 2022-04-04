Внаслідок агресії Росії в Україні постраждали майже 3,5 тисячі людей, 1,417 вбито, – ООН
4 квітня 2022 , 07:35Читать новость на русском
Джерело:UNHumanRightsUkraine
Представники ООН у твіттер опублікували дані щодо постраждалих та вбитих людей внаслідок агресії Росії в Україні.
Згідно з їх інформацією, з 24 лютого по 2 квітня вони зафіксували 3,455 жертв серед цивільного населення внаслідок збройного нападу Росії на Україну.
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"З них 1,417 вбитих, у тому числі 121 дитина. А також 2,038 поранених, у тому числі 171 дитина", – повідомили в ООН.
Вони зазначили, що в основному причиною стали обстріли та авіаудари. Проте фактичні втрати набагато вищі за оприлюднені цифри.
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