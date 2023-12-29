Працівники пологового швидко зреагували: якими є наслідки атаки в Дніпрі

Російські терористи цинічно обстрілюють мирні міста України. Внаслідок масованої атаки 29 грудня у Дніпрі суттєво пошкоджено пологовий будинок.

Журналіст з Дніпра Олександр Чиж розповів 24 Каналу про наслідки ворожого ракетного обстрілу міста. Через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих, серед яких півторарічна дитина.

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Наслідки обстрілу Дніпра

Російська ракета влучила в ТЦ у Дніпрі, біля якого розташований пологовий будинок. На момент ракетної атаки у пологовому було 12 породіль та 4 новонароджених.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач розпорядилася перевезти всіх породіль до укриття під час першого сигналу повітряної тривоги. Тому поранених серед породіль й немовлят немає.

Щойно пролунала тривога, лікарі хутко перевели всіх до укриття. Це і врятувало… У будівлі вибиті вікна, порушені перекриття. Але всі пацієнтки та медперсонал цілі,

– сказала завідувачка акушерського відділення.

Також вибуховою хвилею суттєво пошкоджено житлові будинки, які розташовані недалеко від місця прильоту. Як зазначив журналіст з Дніпра, у будинках не тільки вибиті вікна, а й є проблеми з несучими стінами.

"Влучання збитих ракет були й в інших частинах міста – на правому й лівому березі Дніпра. Наразі там теж ліквідують наслідки російського обстрілу", – мовив Чиж.

Народився в сорочці

Росіяни часто обстрілюють українські міста балістичними ракетами. У такому разі сигнал повітряної тривоги може спрацювати вже після вибухів, адже балістика летить з надзвуковою швидкістю.

Звісно, у Дніпрі були випадки, коли спочатку був вибух, а потім оголошували повітряну тривогу. Втім, не варто з цього робити проблему, адже війна триває майже два роки й вже було багато випадків, коли росіяни били балістикою,

– зазначив журналіст з Дніпра.

Однак під час масованої атаки 29 грудня у Дніпрі спочатку пролунав сигнал повітряної тривоги, а потім мешканці міста почули вибухи.

"Сьогодні була цікава історія. Директорка стоматологічної клініки, яка розташована навпроти пологового, розповіла, що один з лікарів проходив повз у момент влучання. Він встиг забігти в бетонні укриття, які розташовані на зупинках громадського транспорту. Проте є нюанс – чоловік з Маріуполя, тому в нього швидко працюють інстинкти", – додав Чиж.

Атака по Дніпру: коротко