Внаслідок атаки дронами під Києвом спалахнуло складське приміщення площею 15 тисяч квадратів

Вночі 20 грудня російські вкотре військові атакували Україну ударними дронами. На Київщині спалахнула масштабна пожежа.

Так, внаслідок атаки Росії сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Пожежа на Київщині внаслідок атаки дронами 20 грудня

О 00:50 внаслідок чергової російської атаки безпілотниками на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних.

На Київщині пожежа внаслідок атаки дронами / Фото ДСНС

До ліквідації масштабної пожежі залучили спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль" і місцеві пожежні команди. Окрім того, пожежний потяг Південно-Західної залізниці та автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. О 04:05 пожежу вдалося локалізувати.

Загиблих та постраждалих немає,

– зазначили в ДСНС.

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Пожежа на Київщині: дивіться відео

Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ

Цієї ночі у столиці двічі оголошували тривогу. Російські ударні дрони цієї ночі заходили на Київ кількома хвилями.

У КМВА заявили, що Силами та засобами ППО всі ворожі дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до та на території столиці. Зауважили, точну кількість і тип безпілотників оприлюднять Повітряні сили.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва на територію нежитлової забудови.

"Інформації щодо критичних руйнувань, пожежі чи потерпілих не надходило", – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Росія атакує Київ "Кинджалами"

Зауважимо, вже вранці 20 грудня окупанти підняли в небо МіГ-31К. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Росіяни запустили ракети на Київ. Прогриміла серія вибухів.

Міський голова повідомив, що в столиці працюють Сили ППО. Також закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Уже незабаром Віталій Кличко написав, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети спалахнули автомобілі. На місце прямують екстрені служби.

Окрім того, у Голосіївському районі надійшов виклик до медиків.