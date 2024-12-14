Внаслідок атаки у Києві, ймовірно, є падіння уламків в одному з районів: що кажуть у КМВА

Росіяни атакували Київ дронами-камікадзе типу "Шахед" вночі 14 грудня. Внаслідок цього в одному із районів столиці зафіксували падіння уламків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. По ворожих цілях працювали сили ППО.

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Які наслідки атаки на Київ

Після 01:00 у повітряному просторі Києва зафіксували ударні БпЛА, по цілях працювала протиповітряна оборона. Через це в одному зі столичних районів зафіксували падіння уламків ворожої цілі.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Наразі детальнішої інформації стосовно наслідків оприлюднено не було. Зауважимо, що ворожа атака триває, тож якщо у вашому місті або області оголошена повітряна тривога – перебувайте в укриттях.

Оновлено. Вже о 02:19 у КМВА повідомили наступне: "Інформація не підтвердилась". Додаткових подробиць не вказали.

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