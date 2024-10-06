Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено суховантажне цивільне судно

Вночі 6 жовтня окупанти атакували Одещину "Шахедами" й балістичними ракетами. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі. Посадовець детально розповів про наслідки атаки Росії на Одесу.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Ракетний удар по Одесі 6 жовтня: що відомо

Кіпер констатував, що вночі 6 жовтня російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Наголосив, Сили протиповітряної оборони вели довгу й напружену роботу.

Також посадовець розповів, що внаслідок ворожої атаки в Одесі сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі на площі 100 метрів квадратних. На щастя, жертв і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували.

Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений,

– заявив голова Одеської ОВА.

Додав, що осколками пошкоджено газовий трубопровід. Однак співробітники ДСНС швидко ліквідували витік газу.

Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали,

– наголосив Олег Кіпер.

Правоохоронці вже документують наслідки чергового воєнного злочину росіян проти цивільного населення.