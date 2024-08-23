У ДТЕК показали прапор України, який вцілів після ракетної атаки на одну з теплоелектростанцій
Джерело:ДТЕК
Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора України, кольори якого символізують міць та незламність. Так, у ДТЕК показали наш стяг, який вцілів після ракетної атаки на одну з теплоелектростанцій компанії.
В пресслужбі оприлюднили відповідне фото. Там відзначили символізм цієї світлини.
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Український прапор вцілів після атаки ворога на теплоелектростанцію ДТЕК
В День Державного Прапора в ДТЕК показали який має вигляд стяг, що вцілів після ракетної атаки Росії на одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Для нас ця світлина особливо символічна, адже вона нагадує, що Україну неможливе ані зламати, ані здолати,
– ідеться в повідомленні.
Так також висловили вдячність захисникам та захисницям України. "Саме ви (військові ЗСУ – 24 Канал) вселяєте надію, що наш стяг знову майорітиме над кожним населеним пунктом, тимчасово окупованим ворогом", – додали там.
Вистоїмо та переможемо,
– наголосили в ДТЕК.
Прапор України, який вцілів після атаки ворога на теплоелектростанцію ДТЕК / Фото компанії