Внаслідок атаки ворожого дрона в Запоріжжі почалася пожежа на АЗС
- Внаслідок атаки ворожого дрона на АЗС в Запоріжжі почалася пожежа, яку швидко загасили, ніхто не постраждав.
- Протягом доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області, зокрема атакували Степногірськ керованими авіабомбами та РСЗВ, що призвело до зникнення електропостачання та пожежі.
- Окупанти здійснили 23 авіаційних удари, 299 атак БпЛА, 8 обстрілів з РСЗВ та 131 артудар по різних населених пунктах Запорізької області.
Росія 14 квітня атакувала Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок цього почалася пожежа на АЗС.
Пожежа оператично загасили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя
На АЗС в Запоріжжі почалася пожежа внаслідок атаки ворожого дрона.
Надзвичайники загасили займання. Ніхто, на щастя, не постраждав.
Додамо, що загалом упродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили у ОВА.
Зокрема Степногірськ російські війська атакували керованими авіабомбами та РСЗВ, що призвело до зникнення електропостачання та пожежі в багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали.
Окупанти здійснили:
- 23 авіаційних удари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці.
- 299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 8 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку.
- 131 артудар завдано по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.