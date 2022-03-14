Внаслідок авіаудару пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині

Окупанти завдали авіаудару на Рівненщині. Своєю атакою росіяни пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. Це трапилось вдосвіта після декількох годин повітряної тривоги, яка станом на 7:17 триває ще з 2:28 14 березня.

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Окупанти завдали удару по телевежі на Рівненщині

Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби,

– написав Коваль.

Посадовець також розповів, що деталі з'ясовуються. У коментарі Суспільному Віталій Коваль розповів, що телевізійну вежу біля Рівного пошкодили внаслідок авіаудару вночі 14 березня о 05:20.

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