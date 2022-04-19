Внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими окупантами загинули 4 людини

Ворог обстрілює Харків із реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган". Російські загарбники вражають цивільну інфраструктуру.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що у вівторок, 19 квітня, близько 13:20 російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова.

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Наслідки обстрілу 19 квітня

Внаслідок цього обстрілу загинули 4 людини, ще 14 цивільних зазнали поранень.

Обстрілами ворог пошкодив понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

СБУ в Харківській області за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочала досудове розслідування.

Наслідки чергового обстрілу Харкова / Фото прокуратури міста

Протиповітряна оборона не встигає попередити мешканців Харкова про небезпеку, тому очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов просить всіх мешканців міста не виходити на вулицю без нагальної потреби. Є занадто висока небезпека потрапити під обстріли комплексів залпового вогню. Він пояснив, що інтенсивність атак збільшилася.

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