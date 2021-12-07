Внаслідок ДТП з маршруткою на Чернігівщині загинули щонайменше 10 людей

На Чернігівщині 7 грудня сталася жахлива ДТП за участю вантажівки та маршрутки. Внаслідок цього загинули щонайменше 10 людей.

Як повідомили рятувальники, аварія сталася приблизно о 7:55 поблизу села Брусилів, що на Чернігівщині.

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У ДСНС зауважили, що вантажівки влетіла у маршрутку на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Пасажирський мікроавтобус рухався за маршрутом Чернігів – Сосниця.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок ДТП попередньо загинули 10 осіб, ще 7 отримали травми різного ступеню тяжкості. Аби дістати їх з понівеченого салону маршрутки, рятувальники залучили 3 одиниці техніки та ще 10 осіб.



Місце ДТП на Чернігівщині / Фото ДСНС

Що саме стало причиною жахливої аварії, з'ясовуватимуть правоохоронці. Вони прибули на місце події разом з рятувальниками.

Ще одна ДТП з маршруткою

На трасі Львів – Миколаїв, біля села Ков'ярі Львівського району маршрутка злетіла з траси у кювет. Інформації про постраждалих немає. Оскільки маршрутка злетіла у рів перед поворотом, проїзд цією ділянкою був дещо ускладнений.

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Повний текст публікації ДСНС:

Чернігівська область: надзвичайники надають допомогу на місці зіткнення вантажівки з маршрутним мікроавтобусом. 7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів – Сосниця.

Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки.