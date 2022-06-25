Внаслідок обстрілів Львівщини постраждали 4 людей: в ОВА розповіли про їхній стан

Вранці, о 4 годині, військовий об'єкт на Львівщині зазнав ворожої атаки. Внаслідок російського обстрілу 4 людей постраждало.

Деталі про обстріл військового об'єкта у Львівській області розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що від російських ракет постраждала військова інфраструктура Яворівщини.

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Максим Козицький повідомив, що на Яворівський район окупанти спрямували 6 крилатих ракет. 2 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони, але 4, на жаль, досягти своєї цілі.

6 ракет, 4 потраплянь, 2 ракети було збито,

– повідомив Козицький.

Максим Козицький розповів про вранішній обстріл Львівщини: дивіться відео

За словами голови ОВА, атака сталася на військовий об'єкт на території Яворівського району. Внаслідок ракетного удару є 4 постраждалих людини з різними ступенями тяжкості поранень.

4 постраждалих. Один – середньої важкості, другий – легкої важкості, госпіталізовані,

– розповів Козицький.

За його словами, пожежу на військовому об'єкті вже локалізували та затушили. Козицький подякував Повітряному командуванню "Захід" за захист неба та ефективну роботу, та працівникам ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.

Тримаймося, перемога буде за нами. Слава Україні,

– сказав Козицький.

Вибухи в областях України: що відомо

Зранку 25 червня російські окупанти обстріляли низку областей крилатими ракетами. Майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Під час чергової повітряної тривоги вибухи пролунали одразу в низці областей. Зокрема, мовиться про Львівщину, Тернопільщину, Житомирщину, Київщину та Харківщину. Не виключено, що частина з них була роботою системи ППО. Також окупанти обстріляли і Черігівщину – від ракет постраждав населений пункт Десна.

Відповідну інформацію повідомив глава Чернігівської ОВА. Про це він написав орієнтовно о 04:46 25 червня. За даними телеграм-каналів, до Десни прилетіло 10 – 15 ракет.

У Житомирській ОВА орієнтовно о 04:30 повідомили про вибухи. Людей закликали не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях. У регіоні орієнтовно чули понад 10 вибухів.

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