Внаслідок обстрілів у Миколаївській лікарні вибито 80% вікон: як сьогодні працює заклад

За останню добу у Миколаївської області внаслідок ворожою агресії поранення отримали 11 людей. На щастя, жодна дитина не постраждала.

Усі постраждалі від рук окупанта доставлені у миколаївські медичні заклади і отримують необхідну допомогу, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму телеграм-каналі.

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У повідомленні мовиться, що станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 296 громадян, що постраждали від ворожої агресії Росії на Миколаївщині.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, російські військові обстріляли дитячий садочок у Миколаєві. На щастя, жертв немає.

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