Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені
Окупанти на шостий день війни цинічно атакували телевежу в Києві, щоб залишити українців без правдивої інформації. Внаслідок обстрілів телевежі 5 загиблих і 5 поранених.
Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 18:00 за Києвом. У телевежу орки влучили приблизно о 17:11 1 березня.
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Внаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули люди
Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені,
– мовиться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники заявили, що станом на 18 годину 1 березня продовжують проводити роботу.
Рятувальники працюють на телевежі, в яку влучили окри / Фото ДСНС
Віталій Кличко заявив, що попередньо – вгатили двома ракетами. Окупанти пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живить електроенергією телевежу та апаратну на самій телевежі.
До речі, у Офісі Президента розповіли, що:
- через попадання снаряду в апаратну мовника на телевежі тимчасово може бути відсутнє мовлення по ТБ;
- не треба публікувати відео потрапляння снаряду в телевежу, адже це може допомогти окупантам;
- варто скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
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