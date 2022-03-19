Внаслідок обстрілу Макарова загинули 7 цивільних: ще 5 поранені

Окупанти обстріляли населені пункти Бучанщини 18 березня. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло 7 мирних жителів, ще 5 потрапили до лікарні.

Окупанти обстріляли Макарів з авіації. Цілились по житловому сектору.

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Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі

В результаті обстрілів зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. На місці працюють правоохоронці.

Поліцейські документують факти злочинів та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.

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Дивіться жахливі фото наслідків авіаудару / Фото поліції Київської області:

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