Внаслідок обстрілу Рубіжного загинула людина
28 березня 2022 , 08:00Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Через те, що росіяни не в змозі просунутися далі через відбиті атаки ЗСУ, вони продовжують зриватись на мирних жителях.
За останню ніч ворог обстріляв будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному. А сьогодні вранці, 28 березня, окупанти знову завдали ударів по Рубіжному. Внаслідок обстрілу є загиблий.
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Про невтішні новини повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні,
– написав Гайдай.
Також він додав, що кількість жертв ще уточнюється.
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