Внаслідок обстрілу Снігурівки на Миколаївщині загинула людина

Сьогодні, 14 березня, ворог обстріляв місто Снігурівка. Внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено 5 житлових будинків.

Авіаційний обстріл міста стався орієнтовно о 6 ранку. Про це повідомили у ДСНС в Миколаївській області.

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Рятувальники деблокували з-під завалів 6 людей.

Працівникам ДСНС вдалось локалізувати пожежі, наразі тривають роботи з розбирання конструкцій.

Голова Снігурівської ОТГ Інни Бойко повідомила, що мешканці, у яких пошкоджено будинки внаслідок обстрілу, поселять в приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога, яка тривала понад 5 годин.

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