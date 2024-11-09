Внаслідок падіння дрону під Одесою на території одного з ЖК спалахнули близько 15 авто
Росія завдала масованого удару ударними БпЛА по Одещині у ніч на 9 листопада. Один із дронів впав на території одного з ЖК.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера. Внаслідок падіння дрону спалахнуло 15 авто.
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Які наслідки падіння БпЛА
В селищі Авангард, що під Одесою, один із російських ударних БпЛА впав на території ЖК. На місці падіння виникла масштабна пожежа.
Загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина,
– повідомив Кіпер.
Наслідки падіння БпЛА / Фото Олега Кіпера
У Офісі Генерального прокурора додали, що пошкоджень зазнали багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки та складські приміщення приватного підприємства. Там також додали, що щонайменше 10 автомобілів містян були повністю знищені вогнем.
Нагадаємо, що в ніч на 9 листопада росіяни випустили по Україні 51 ударний БпЛА. ППО збила 32 безпілотники, 18 було локаційно втрачено у різних регіонах.