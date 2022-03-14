Внаслідок потрапляння снаряду у будинок на Оболоні у Києві загинуло щонайменше 2 людини

Російські окупанти 14 березня обстріляли житловий багатоповерховий будинок в Оболонському районі столиці. Рятувальники о 7:40 знайшли під завалами тіла 2 людей.

Трьох людей вдалося госпіталізувати. Ще для 9 надали допомогу на місці.

До теми На Оболоні в Києві окупанти влучили у багатоповерхівку: рятувальники шукають людей

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 15 людей та евакуювали 63 особи. Наразі ще тривають пошуки. О 7:58 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

ДСНС бореться з наслідками обстрілу: дивіться відео

Евакуація людини у Києві: дивіться відео



Врятована жінка / Фото ДСНС



Евакуація з дев'ятиповерхівки / Фото ДСНС



Окупанти обстріляли будинок вночі 14 березня / Фото ДСНС



Вже знайшли тіла 2 людей / Фото ДСНС



Росіяни знову обстріляли мирних людей / Фото ДСНС



Госпіталізували трьох людей / Фото ДСНС



У будинку виникла пожежа / Фото ДСНС

Обстріляли ще один будинок

Російські вбивці 14 березня вночі також бомбардували будинок у Святошинському районі. Відомо, що випустили 3 бомби. Попередньо постраждалих немає, але ще працюють рятувальники.