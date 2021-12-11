Внаслідок потужного торнадо у США загинули щонайменше 50 людей, – губернатор

Південно-західний штат Кентуккі 10 грудня сколихнув потужний торнадо. Губернатор Енді Бешер розповів, що, вочевидь, негода призвела до смерті щонайменше 50 людей.

Найбільше руйнувань зазнав округ Грейвс. В епіцентрі лиха опинилося місто Мейфілд.

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Ми знаємо, що в результаті цієї події у нас, ймовірно, буде понад 50 смертей. У нас є одна фабрика в Мейфілді в якій обвалився дах, що призведе до масових жертв,

– розповів губернатор.

Наразі у штаті оголосили надзвичайний стан.

Центру прогнозування штормів NOAA оголосив про 24 торнадо у 5 штатах:

Арканзас;

Кентуккі;

Іллінойс;

Теннессі;

Міссурі.

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Десятки жертв в Індонезії

У грудні 2021 року на острові Ява прокинувся вулкан Семеру.

Жертвами лиха стали 34 людини.

Окрім того, відомо про десятки постраждалих. Найчастіше люди звертаються до медиків з опіками.

Через виверження вулкану довелося евакуювати близько 4 тисяч місцевих жителів.

Хмара попелу вкрила понад 10 сіл.

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