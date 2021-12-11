Внаслідок потужного торнадо у США загинули щонайменше 50 людей, – губернатор
11 грудня 2021 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:CNN
Південно-західний штат Кентуккі 10 грудня сколихнув потужний торнадо. Губернатор Енді Бешер розповів, що, вочевидь, негода призвела до смерті щонайменше 50 людей.
Найбільше руйнувань зазнав округ Грейвс. В епіцентрі лиха опинилося місто Мейфілд.
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Ми знаємо, що в результаті цієї події у нас, ймовірно, буде понад 50 смертей. У нас є одна фабрика в Мейфілді в якій обвалився дах, що призведе до масових жертв,
– розповів губернатор.
Наразі у штаті оголосили надзвичайний стан.
Центру прогнозування штормів NOAA оголосив про 24 торнадо у 5 штатах:
- Арканзас;
- Кентуккі;
- Іллінойс;
- Теннессі;
- Міссурі.
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