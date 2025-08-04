У Львові сталася пожежа у готелі "Власта". Внаслідок цього постраждали люди, зокрема діти.

Їх стан стабільний. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо про постраждалих внаслідок пожежі у готелі "Власта?

На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про 6 потерпілих, зокрема 2 дітей. Один чоловік отримав сильні опіки.

У поліції уточнили, що постраждалі – це дорослі віком від 25 до 62 років, а неповнолітні – 14-річні брати.

Постраждалих госпіталізували у Першому медичному об'єднанні. Загрози їх життю немає.

Площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів. Горіли верхні поверхи, почала пожежа на 9 поверсі.

Повідомлялося, що потерпілих забирала швидка допомога. Ті, хто залишався в готелі у момент пожежі виходили на балкони, щоб врятуватися від диму та вогню.

Попередньо відомо, що у номері чоловіка, який постраждав найбільше, стався вибух. На місці працює слідчо-оперативна група, причини виюуху встановлюють.

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