Внаслідок ракетних ударів по Львову постраждала одна людина, – глава ОВА
Вранці 18 березня росіяни завдали удару по авіаремонтному заводу у Львові. У результаті обстрілу постраждала одна людина.
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував на брифінгу ранковий обстріл міста російськими загарбниками, повідомляє 24 канал.
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Внаслідок атаки росіян на Львів постраждала людина
Жертв немає. Є один поранений,
– повідомив Козицький.
На уточнювальне запитання про те, чи поранення отримала цивільна людина, глава ОВА зазначив, що чинних військових об'єктів на території Львова немає.
Обстріл Львова 18 березня: що відомо
Вранці 18 березня з акваторії Чорного моря росіяни випустили на Львів 6 крилатих ракет. Завдяки протиповітряній обороні 2 з них вдалося збити. Решта вдарила по авіаремонтному заводу.
Брифінг Львівської ОВА щодо обстрілів у Львові: дивіться відео