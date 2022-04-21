Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранено 8 людей

У четвер, 21 квітня, близько 13:00 російські окупанти завдали удар по Запоріжжю. Постраждало 8 людей.

Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу. Росіян звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

Важливо Нацгвардійці збили російський Ка-52 над Запоріжжям

Від вибуху постраждав поїзд

Вибухова хвиля пошкодила чотири вагони евакуаційного поїзда Запоріжжя – Львів. На щастя, пасажири конкретно цього рейсу не постраждали. Однак загалом внаслідок атаки поранення отримали 8 людей.

Досудове розслідування проводитиме Управління СБУ в Запорізькій області.

В Офісі генпрокурора наполегливо рекомендують: якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії, обов’язково це фіксуйте на фото або відео та відправляйте на спеціальний сайт warcrimes.gov.ua.

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