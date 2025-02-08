Внаслідок удару по пункту управління Росії на Курщині загинули 20 офіцерів, – Зеленський

Україна наприкінці січня вдарила по російському пункту управління на Курщині. Тоді загинуло багато офіцерів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленському виданню Reuters. Серед загиблих були старші офіцери КНДР та Росії.

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Деякий час армія КНДР не брала участі у бойових діях

Це була комплексна операція української армії із застосуванням різних видів зброї.

Там був уражений пункт управління. Це була дуже сильна операція. Перед цим, як 2,5 кілометри пройти, наші вразили їхній пункт управління на Курщині, і там загинула велика кількість офіцерів… Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни,

– сказав Зеленський.

Йдеться приблизно про 20 військовослужбовців вищого рангу.

Як зауважив Зеленський, після розгрому 4-тисячного війська північнокорейці відійшли та деякий час, схоже, відновлювалися.

Але днями вони уже брали участь у боях. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про нові російські штурми у районах Курської операції.